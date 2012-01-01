В первый раз (фильм, 2012) смотреть онлайн

В первый раз
8.82012, The First Time
Мелодрама, Комедия94 мин18+

О фильме

Молодежная комедия «В первый раз» — фильм 2012 года о неловкой, но искренней юношеской любви.

Застенчивый старшеклассник Дэйв влюблен в Джейн, но та видит в нем только друга. Однажды на вечеринке юноша знакомится с Обри. Между ними почти сразу возникает эмоциональная связь, несмотря на то, что у девушки уже есть бойфренд. В течение уикенда они много разговаривают, делятся переживаниями, страхами и постепенно сближаются. Вскоре Дэйв и Обри понимают, что готовы сделать следующий шаг.

Это история не столько о физическом, сколько об эмоциональном взрослении. Смотреть фильм «В первый раз» — это узнавать себя в застенчивых и немного неуклюжих подростках, которые учатся быть честными с собой и друг с другом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В первый раз»