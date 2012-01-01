В первый раз (фильм, 2012) смотреть онлайн

Молодежная комедия «В первый раз» — фильм 2012 года о неловкой, но искренней юношеской любви.



Застенчивый старшеклассник Дэйв влюблен в Джейн, но та видит в нем только друга. Однажды на вечеринке юноша знакомится с Обри. Между ними почти сразу возникает эмоциональная связь, несмотря на то, что у девушки уже есть бойфренд. В течение уикенда они много разговаривают, делятся переживаниями, страхами и постепенно сближаются. Вскоре Дэйв и Обри понимают, что готовы сделать следующий шаг.



Это история не столько о физическом, сколько об эмоциональном взрослении. Смотреть фильм «В первый раз» — это узнавать себя в застенчивых и немного неуклюжих подростках, которые учатся быть честными с собой и друг с другом.



В первый раз смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.