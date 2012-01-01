В первый раз (фильм, 2012) смотреть онлайн
Молодежная комедия «В первый раз» — фильм 2012 года о неловкой, но искренней юношеской любви.
Застенчивый старшеклассник Дэйв влюблен в Джейн, но та видит в нем только друга. Однажды на вечеринке юноша знакомится с Обри. Между ними почти сразу возникает эмоциональная связь, несмотря на то, что у девушки уже есть бойфренд. В течение уикенда они много разговаривают, делятся переживаниями, страхами и постепенно сближаются. Вскоре Дэйв и Обри понимают, что готовы сделать следующий шаг.
Это история не столько о физическом, сколько об эмоциональном взрослении. Смотреть фильм «В первый раз» — это узнавать себя в застенчивых и немного неуклюжих подростках, которые учатся быть честными с собой и друг с другом.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Кэздан
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- ДФАктёр
Джеймс
Фрешвилл
- Актриса
Виктория
Джастис
- КРАктёр
Крэйг
Робертс
- Актёр
Джошуа
Малина
- КТАктриса
Кристин
Тейлор
- ЛТАктёр
Ламаркус
Тинкер
- МЭАктриса
Мэгги
Элизабет Джонс
- ХСАктриса
Холстон
Сейдж
- ДКСценарист
Джон
Кэздан
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МПХудожница
Мишель
Пош
- ХРМонтажёр
Хью
Росс
- РБОператор
Рет
Беар
- АПКомпозитор
Алек
Пуро