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В краю крови и меда

В краю крови и меда (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, In the Land of Blood and Honey
Драмы121 мин6+

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Сюжет

Режиссерский дебют Анджелины Джоли. Романтическая история любви разворачивается на фоне Балканской войны 1990-х годов.

В краю крови и меда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В краю крови и меда»

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