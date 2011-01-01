В краю крови и меда (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Режиссерский дебют Анджелины Джоли. Романтическая история любви разворачивается на фоне Балканской войны 1990-х годов.



В краю крови и меда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.