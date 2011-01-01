В краю крови и меда (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, In the Land of Blood and Honey
Драмы121 мин6+
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Сюжет
Режиссерский дебют Анджелины Джоли. Романтическая история любви разворачивается на фоне Балканской войны 1990-х годов.
В краю крови и меда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Анджелина
Джоли
- ЗМАктриса
Зана
Марьянович
- ГКАктёр
Горан
Костич
- Актёр
Раде
Шербеджия
- ВГАктриса
Ванесса
Глоджо
- НДАктёр
Никола
Джюричко
- БДАктёр
Бранко
Джурич
- ФСАктёр
Федя
Стукан
- АТАктриса
Альма
Терзич
- ЕЙАктриса
Елена
Йованова
- ЭБАктёр
Эрмин
Браво
- Сценарист
Анджелина
Джоли
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- Продюсер
Анджелина
Джоли
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Тим
Мур
- ГБХудожница
Габриэль
Биндер
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред