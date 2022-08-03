В компании мужчин
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В компании мужчин

В компании мужчин (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.42010, The Company Men
Драма100 мин18+

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О фильме

Крупная корпорация GTX, чтобы сократить убытки, начала закрывать филиалы и отделы и увольнять людей. Сперва уволили «незначительного» Бобби Уокера. Потом Фила Вудварда, не последнего человека в компании. Потом дело дошло до Джина МакКлэри, одного из основателей компании. Всем этим людям, менеджерам различных звеньев, пришлось избавляться от прежних привычек и поумерить свой аппетит. Герои пытаются изменить обстоятельства, а обстоятельства, в свою очередь, изменяют их...

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb