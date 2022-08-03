В джазе только девушки
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В джазе только девушки

В джазе только девушки (фильм, 1959) смотреть онлайн

9.61959, Some Like It Hot
Мелодрама, Музыка116 мин12+

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О фильме

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз — банда.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В джазе только девушки»