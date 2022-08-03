В джазе только девушки (фильм, 1959) смотреть онлайн
9.61959, Some Like It Hot
Мелодрама, Музыка116 мин12+
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О фильме
Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз — банда.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Билли
Уайлдер
- Актриса
Мэрилин
Монро
- Актёр
Тони
Кертис
- Актёр
Джек
Леммон
- Актёр
Джордж
Рафт
- ПОАктёр
Пэт
О’Брайен
- ДЭАктёр
Джо
Э. Браун
- НПАктёр
Нехемия
Персофф
- ДШАктриса
Джоан
Шоули
- БГАктёр
Билли
Грэй
- ДЭАктёр
Джордж
Э. Стоун
- Сценарист
Билли
Уайлдер
- ИДСценарист
И.А.Л.
Даймонд
- РТСценарист
Роберт
Тёрен
- Продюсер
Билли
Уайлдер
- ИДПродюсер
И.А.Л.
Даймонд
- ДСАктриса дубляжа
Данута
Столярская
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- БИАктёр дубляжа
Борис
Иванов
- ТХХудожник
Тед
Хаворт
- ЧЛОператор
Чарльз
Лэнг
- АДКомпозитор
Адольф
Дойч