Ужин
Актёры и съёмочная группа фильма «Ужин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужин»

Режиссёры

Орен Муверман

Oren Moverman
Режиссёр

Актёры

Ричард Гир

Richard Gere
АктёрStan Lohman
Лора Линни

Laura Linney
АктрисаClaire Lohman
Стив Куган

Steve Coogan
АктёрPaul Lohman
Ребекка Холл

Rebecca Hall
АктрисаKatelyn Lohman
Хлоя Севиньи

Chloë Sevigny
АктрисаBarbara Lohman
Майкл Чернус

Michael Chernus
АктёрDylan Heinz
Тейлор Рэй Элмонта

Taylor Rae Almonte-Roman
АктрисаKamryn Velez (в титрах: Taylor Rae Almonte)
Чарли Пламмер

Charlie Plummer
АктёрMichael Lohman
Шеймус Дэви-Фицпатрик

Seamus Davey-Fitzpatrick
АктёрRick Lohman
Майлз Дж. Харви

Miles J. Harvey
АктёрBeau Lohman

Сценаристы

Орен Муверман

Oren Moverman
Сценарист
Герман Кох

Herman Koch
Сценарист

Продюсеры

Лоуренс Ингли

Lawrence Inglee
Продюсер
Джулия Лебедев

Julia Lebedev
Продюсер

Актёры дубляжа

Роман Сопко

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Светлана Климович

Актриса дубляжа
Маргарита Кумыш

Актриса дубляжа

Операторы

Бобби Буковски

Bobby Bukowski
Оператор