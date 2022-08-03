Ужин (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Dinner
Триллер, Криминал115 мин18+
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О фильме
Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ОМРежиссёр
Орен
Муверман
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Стив
Куган
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- ТРАктриса
Тейлор
Рэй Элмонта
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- ШДАктёр
Шеймус
Дэви-Фицпатрик
- МДАктёр
Майлз
Дж. Харви
- ОМСценарист
Орен
Муверман
- ГКСценарист
Герман
Кох
- ЛИПродюсер
Лоуренс
Ингли
- ДЛПродюсер
Джулия
Лебедев
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- ББОператор
Бобби
Буковски