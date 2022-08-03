Ужин
Wink
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Ужин

Ужин (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Dinner
Триллер, Криминал115 мин18+

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О фильме

Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужин»