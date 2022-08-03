Ужин (фильм, 2017) смотреть онлайн

Один вечер в ресторане. Две семьи за столом: будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. Изысканный ужин превращается в поле битвы, а судьба их детей — в разменную монету. Как далеко способен зайти отец, чтобы защитить сына, совершившего преступление?

