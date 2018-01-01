Актёры и съёмочная группа фильма «Утиные истории: Заветная лампа»

WinkДетямУтиные истории: Заветная лампаАктёры и съёмочная группа фильма «Утиные истории: Заветная лампа»
Актёры
АктёрScrooge
Алан ЯнгAlan Young
АктёрLaunchpad
Теренс МакГовернTerence McGovern
АктрисаHuey / Dewey / Louie / Webby
Расси ТейлорRussi Taylor
АктёрDijon
Ричард ЛибертиниRichard Libertini
АктёрMerlock
Кристофер ЛлойдChristopher Lloyd
АктрисаMrs. Featherby
Джун ФорэйJune Foray
АктёрDuckworth
Чак МакКаннChuck McCann
АктрисаMrs. Beakley
Джоан ГерберJoan Gerber
АктёрGenie
Рип ТейлорRip Taylor
Актёрдополнительные голоса