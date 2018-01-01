Wink
Утиные истории: Заветная лампа
Актёры и съёмочная группа фильма «Утиные истории: Заветная лампа»

Актёры

Алан Янг

Alan Young
АктёрScrooge
Теренс МакГоверн

Terence McGovern
АктёрLaunchpad
Расси Тейлор

Russi Taylor
АктрисаHuey / Dewey / Louie / Webby
Ричард Либертини

Richard Libertini
АктёрDijon
Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрMerlock
Джун Форэй

June Foray
АктрисаMrs. Featherby
Чак МакКанн

Chuck McCann
АктёрDuckworth
Джоан Гербер

Joan Gerber
АктрисаMrs. Beakley
Рип Тейлор

Rip Taylor
АктёрGenie
Чарльз Адлер

Charlie Adler
Актёрдополнительные голоса

Сценаристы

Алан Барнетт

Alan Burnett
Сценарист
Карл Баркс

Carl Barks
Сценарист

Продюсеры

Роберт Тейлор

Robert Taylor
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Александр Лушин

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Татьяна Иванова

Актриса дубляжа

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор