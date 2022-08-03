Утиные истории: Заветная лампа
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Утиные истории: Заветная лампа

Утиные истории: Заветная лампа (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, DuckTales: The Movie - Treasure of the Lost Lamp
Мультфильм, Комедия70 мин6+

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О фильме

Команда Утиных Историй пересекает египетскую пустыню в бесстрашном поиске легендарных сокровищ Колли Бабы. А злой маг Мерлок идет за ними по пятам.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Утиные истории: Заветная лампа»