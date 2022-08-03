Утиные истории: Заветная лампа (фильм, 1990) смотреть онлайн
1990, DuckTales: The Movie - Treasure of the Lost Lamp
Мультфильм, Комедия70 мин6+
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О фильме
Команда Утиных Историй пересекает египетскую пустыню в бесстрашном поиске легендарных сокровищ Колли Бабы. А злой маг Мерлок идет за ними по пятам.
СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АЯАктёр
Алан
Янг
- ТМАктёр
Теренс
МакГоверн
- РТАктриса
Расси
Тейлор
- РЛАктёр
Ричард
Либертини
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ДФАктриса
Джун
Форэй
- ЧМАктёр
Чак
МакКанн
- ДГАктриса
Джоан
Гербер
- РТАктёр
Рип
Тейлор
- ЧААктёр
Чарльз
Адлер
- АБСценарист
Алан
Барнетт
- КБСценарист
Карл
Баркс
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман