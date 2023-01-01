Ускользающая красота (фильм, 1995) смотреть онлайн
7.81995, Stealing Beauty
Драмы, Детективы106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Прекрасная юная американка после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и потерять девственность... Но есть еще один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике.
Ускользающая красота смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ББРежиссёр
Бернардо
Бертолуччи
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актёр
Джереми
Айронс
- КЧАктёр
Карло
Чекки
- ШКАктриса
Шинед
Кьюсак
- ДМАктёр
Донал
МакКанн
- ЖМАктёр
Жан
Маре
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Джозеф
Файнс
- ССАктриса
Стефания
Сандрелли
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- ББСценарист
Бернардо
Бертолуччи
- Продюсер
Джереми
Томас
- ИАПродюсер
Ив
Аттал
- КПродюсер
Крис
Оти
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- РХКомпозитор
Ричард
Хартли