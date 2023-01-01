Ускользающая красота
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Ускользающая красота

Ускользающая красота (фильм, 1995) смотреть онлайн

7.81995, Stealing Beauty
Драмы, Детективы106 мин18+

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Сюжет

Прекрасная юная американка после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и потерять девственность... Но есть еще один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ускользающая красота»

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