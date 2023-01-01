Ускользающая красота (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Прекрасная юная американка после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и потерять девственность... Но есть еще один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике.



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