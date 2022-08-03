Ультрафиолет (фильм, 2006) смотреть онлайн

Конец XXI века. На Земле идeт война между людьми и вампирами. Непобедимый вирус способен наделить любого невероятной силой и интеллектом. Однако за это подопытные расплачиваются жизнью. Жертвы эпидемии обречены на уничтожение, но повстанцы борются до конца.

