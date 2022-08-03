Ультрафиолет
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Ультрафиолет

Ультрафиолет (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.92006, Ultraviolet
Фантастика, Боевик83 мин18+

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О фильме

Конец XXI века. На Земле идeт война между людьми и вампирами. Непобедимый вирус способен наделить любого невероятной силой и интеллектом. Однако за это подопытные расплачиваются жизнью. Жертвы эпидемии обречены на уничтожение, но повстанцы борются до конца.

Страна
Китай, США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ультрафиолет»