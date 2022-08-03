Ультрафиолет (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.92006, Ultraviolet
Фантастика, Боевик83 мин18+
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О фильме
Конец XXI века. На Земле идeт война между людьми и вампирами. Непобедимый вирус способен наделить любого невероятной силой и интеллектом. Однако за это подопытные расплачиваются жизнью. Жертвы эпидемии обречены на уничтожение, но повстанцы борются до конца.
СтранаКитай, США
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Курт
Уиммер
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Камерон
Брайт
- Актёр
Ник
Чинланд
- СЭАктёр
Себастьен
Эндриё
- ИМАктриса
Ида
Мартин
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- ДЕАктёр
Дэвид
Е. Колье
- КОАктёр
Киран
О’Рорк
- ДМАктёр
Диггер
Мещ
- РМАктёр
Райан
Мартин
- Сценарист
Курт
Уиммер
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- ПЧПродюсер
Полин
Чан
- РФПродюсер
Рита
Фанг
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- АВОператор
Артур
Вон
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт