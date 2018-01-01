Wink
Улицы крови
Актёры и съёмочная группа фильма «Улицы крови»

Актёры и съёмочная группа фильма «Улицы крови»

Режиссёры

Чарльз Уинклер

Charles Winkler
Режиссёр

Актёры

Вэл Килмер

Val Kilmer
АктёрDet. Andy Deveraux
Фифти Сент

50 Cent
АктёрDet. Stan Johnson (в титрах: Curtis Jackson)
Шэрон Стоун

Sharon Stone
АктрисаNina Ferraro
Майкл Бин

Michael Biehn
АктёрAgent Michael Brown
Хосе Пабло Кантильо

Jose Pablo Cantillo
АктёрDet. Pepe Vasquez
Брайан Прэсли

Brian Presley
АктёрDet. Barney Balentine
Бэрри Шебака Хенли

Barry Shabaka Henley
АктёрCaptain Friendly
Дефесио Стоглин

Defecio Stoglin
АктёрJambalaya Jake (в титрах: Deficio)
Дави Джей

Davi Jay
АктёрRay Delacroix

Сценаристы

Юджин Хесс

Gene Hess
Сценарист
Дэннис Фаннинг

Dennis Fanning
Сценарист

Продюсеры

Рэндолл Эмметт

Randall Emmett
Продюсер
Джордж Фурла

George Furla
Продюсер
Ави Лернер

Avi Lerner
Продюсер

Художники

Джошуа Стриклин

Joshua Stricklin
Художник

Монтажёры

Клэйтон Халсли

Clayton Halsey
Монтажёр

Операторы

Рой Х. Уэгнер

Roy H. Wagner
Оператор

Композиторы

Стивен Эндельман

Stephen Endelman
Композитор