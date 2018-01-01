Актёры и съёмочная группа фильма «Улицы крови»

WinkФильмыУлицы кровиАктёры и съёмочная группа фильма «Улицы крови»
Актёры
АктёрDet. Andy Deveraux
Вэл КилмерVal Kilmer
АктёрDet. Stan Johnson (в титрах: Curtis Jackson)
Фифти Сент50 Cent
АктрисаNina Ferraro
Шэрон СтоунSharon Stone
АктёрAgent Michael Brown
Майкл БинMichael Biehn
АктёрDet. Pepe Vasquez
Хосе Пабло КантильоJose Pablo Cantillo
АктёрDet. Barney Balentine
Брайан ПрэслиBrian Presley
АктёрCaptain Friendly
Бэрри Шебака ХенлиBarry Shabaka Henley
АктёрJambalaya Jake (в титрах: Deficio)
Дефесио СтоглинDefecio Stoglin
АктёрRay Delacroix