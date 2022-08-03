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Улицы крови

Улицы крови (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Улицы крови
Триллер, Драма91 мин18+

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О фильме

Напарник полицейского погибает во время урагана Катрина, но однажды появляются свидетельства того, что полицейский мог быть убитым. Расследование заводит детектива вместе с новым партнером на самое дно криминального мира.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Улицы крови»