Улицы крови (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Улицы крови
Триллер, Драма91 мин18+
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О фильме
Напарник полицейского погибает во время урагана Катрина, но однажды появляются свидетельства того, что полицейский мог быть убитым. Расследование заводит детектива вместе с новым партнером на самое дно криминального мира.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Уинклер
- Актёр
Вэл
Килмер
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Майкл
Бин
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- БПАктёр
Брайан
Прэсли
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- ДСАктёр
Дефесио
Стоглин
- ДДАктёр
Дави
Джей
- ЮХСценарист
Юджин
Хесс
- ДФСценарист
Дэннис
Фаннинг
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- Продюсер
Ави
Лернер
- ДСХудожник
Джошуа
Стриклин
- КХМонтажёр
Клэйтон
Халсли
- РХОператор
Рой
Х. Уэгнер
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман