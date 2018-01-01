Wink
Фильмы
Убойный футбол
Актёры и съёмочная группа фильма «Убойный футбол»

Актёры и съёмочная группа фильма «Убойный футбол»

Режиссёры

Стивен Чоу

Stephen Chow
Режиссёр

Актёры

Стивен Чоу

Stephen Chow
АктёрMighty Steel Leg Sing
Нг Ман-Тат

Ng Man-Tat
АктёрGolden Leg Fung (в титрах: Ng Mang Tat) (в титрах: Mang Tat Ng)
Вики Чжао

Vicki Zhao
АктрисаMui (в титрах: Vicki Zhao)
Патрик Це

Patrick Tse
АктёрTeam Evil Coach Hung (в титрах: Patrick Tse Yin)
Ли Хуэй

Li Hui
АктрисаBanana Peel Girl
Сесилия Чун

Cecilia Cheung
АктрисаTeam Moustache Player 1
Карен Мок

Karen Mok
Актриса
Винсент Кок

Vincent Kok
АктёрTeam Puma Leader
Рэймонд Тинь

Raymond Tin
АктёрIron Shirt Tin (Third Brother)
Вон Ят-Фэй

Wong Yat-Fei
АктёрIron Head (First Brother) (в титрах: Wong Kai Yue)

Сценаристы

Стивен Чоу

Stephen Chow
Сценарист
Кан-Чун Цан

Kan-Cheung Tsang
Сценарист
Стивен Фун

Steven Fung
Сценарист
Эндрю Фун

Andrew Fung
Сценарист

Продюсеры

Стивен Чоу

Stephen Chow
Продюсер
Дэниэл Лам

Daniel Lam
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Кит-Вай Кай

Kit-Wai Kai
Монтажёр

Операторы

Пак Суэн Кван

Pak-Suen Kwan
Оператор
Энди Квон

Andy Kwong
Оператор

Композиторы

Вон Ин-Ва

Wong Ying-Wah
Композитор