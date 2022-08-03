Убойный футбол (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.02001, Siu Lam juk kau
Комедия, Спортивный85 мин18+
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О фильме
Шесть братьев под руководством опытного футбольного тренера создают непобедимую команду. Объединив неоценимый опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику футбольного боя, они подают заявку на участие в престижном футбольном первенстве с призом в миллион долларов…
СтранаКитай, Гонконг
ЖанрКомедия, Спортивный, Боевик
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Чоу
- Актёр
Стивен
Чоу
- НМАктёр
Нг
Ман-Тат
- Актриса
Вики
Чжао
- ПЦАктёр
Патрик
Це
- Актриса
Ли
Хуэй
- СЧАктриса
Сесилия
Чун
- КМАктриса
Карен
Мок
- ВКАктёр
Винсент
Кок
- РТАктёр
Рэймонд
Тинь
- ВЯАктёр
Вон
Ят-Фэй
- Сценарист
Стивен
Чоу
- КЦСценарист
Кан-Чун
Цан
- СФСценарист
Стивен
Фун
- ЭФСценарист
Эндрю
Фун
- Продюсер
Стивен
Чоу
- ДЛПродюсер
Дэниэл
Лам
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ККМонтажёр
Кит-Вай
Кай
- ПСОператор
Пак
Суэн Кван
- ЭКОператор
Энди
Квон
- ВИКомпозитор
Вон
Ин-Ва