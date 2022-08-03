Убойный футбол
Wink
Фильмы
Убойный футбол

Убойный футбол (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.02001, Siu Lam juk kau
Комедия, Спортивный85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шесть братьев под руководством опытного футбольного тренера создают непобедимую команду. Объединив неоценимый опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику футбольного боя, они подают заявку на участие в престижном футбольном первенстве с призом в миллион долларов…

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Комедия, Спортивный, Боевик
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убойный футбол»