Убойный футбол (фильм, 2001) смотреть онлайн

Шесть братьев под руководством опытного футбольного тренера создают непобедимую команду. Объединив неоценимый опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику футбольного боя, они подают заявку на участие в престижном футбольном первенстве с призом в миллион долларов…

