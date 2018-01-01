Wink
Фильмы
Убить за лайк
Актёры и съёмочная группа фильма «Убить за лайк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить за лайк»

Режиссёры

Тайлер МакИнтайр

Tyler MacIntyre
Режиссёр

Актёры

Брианна Хилдебранд

Brianna Hildebrand
АктрисаSadie Cunningham
Александра Шипп

Alexandra Shipp
АктрисаMcKayla Hooper
Джек Куэйд

Jack Quaid
АктёрJordan Welch
Кевин Дюран

Kevin Durand
АктёрLowell
Тимоти В. Мерфи

Timothy V. Murphy
АктёрSheriff Blane Welch
Кэти Стоттлмайр

Katie Stottlemire
АктрисаBookish Student
Никки Уилан

Nicky Whelan
АктрисаMrs. Kent
Элиз Нил

Elise Neal
АктрисаMrs. Hooper
Крэйг Робинсон

Craig Robinson
АктёрBig Al
Энди Бети

Andy Bethea
АктёрMr. Hooper

Сценаристы

Крис Ли Хилл

Chris Lee Hill
Сценарист
Тайлер МакИнтайр

Tyler MacIntyre
Сценарист

Продюсеры

Тара Энсли

Tara Ansley
Продюсер
Энтони Холт

Anthony Holt
Продюсер

Актёры дубляжа

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Мэри Гудсон

Mary Goodson
Художница

Монтажёры

Мартин Пенса

Martin Pensa
Монтажёр

Операторы

Павел Погоржельский

Pawel Pogorzelski
Оператор