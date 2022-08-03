Убить за лайк
Wink
Фильмы
Убить за лайк

Убить за лайк (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.62017, Tragedy Girls
Ужасы, Криминал94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Блог Сэди и МакКейлы о преступлениях в городе не очень популярен. Но это только пока, ведь девушки мечтают о славе и готовы совершать убийства снова и снова.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить за лайк»