Убить Смучи
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Убить Смучи

Убить Смучи (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Death to Smoochy
Триллер, Комедия104 мин18+

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О фильме

Смерть Смучи - черная комедия о жесткой закулисной жизни детского телевидения. Рэйнбоу Рэнфольда, звезду популярного детского шоу увольняют за взятки, а взамен берут порядочного Смучи, изображающего носорога.

Страна
Великобритания, США, Германия, Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить Смучи»