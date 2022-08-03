Убить Смучи (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Death to Smoochy
Триллер, Комедия104 мин18+
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О фильме
Смерть Смучи - черная комедия о жесткой закулисной жизни детского телевидения. Рэйнбоу Рэнфольда, звезду популярного детского шоу увольняют за взятки, а взамен берут порядочного Смучи, изображающего носорога.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
ДеВито
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актёр
Джон
Стюарт
- Актриса
Пэм
Феррис
- ДВАктёр
Дэнни
Вудберн
- Актёр
Майкл
Рисполи
- ХФАктёр
Харви
Файерстин
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- АРСценарист
Адам
Резник
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- ПМПродюсер
Питер
МакГрегор-Скотт
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ДРХудожница
Джейн
Рум
- ДПМонтажёр
Джон
Полл
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман