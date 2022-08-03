Убить Хассельхоффа (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Killing Hasselhoff
Комедия77 мин18+
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О фильме
Владелец ночного клуба Крис оказывается в долгах и на мели. Единственная возможность расплатиться с ростовщиком для него — убить Дэвида Хассельхоффа, ведь в шуточной игре «Какая знаменитость умрет в этом году» он поставил на звезду «Спасателей Малибу» и может выиграть полмиллиона долларов.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Даррен
Грант
- Актёр
Кен
Жонг
- ДДАктёр
Джим
Джефферис
- КДАктёр
Колтон
Данн
- Актёр
Дэвид
Хассельхофф
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- Актёр
Рон
Фанчес
- ДИАктриса
Дженнифер
Икеда
- Актёр
Риз
Дэрби
- ВТАктёр
Виктор
Турпин
- ГСАктёр
Гарри
С. Мёрфи
- ПХСценарист
Питер
Хоар
- МОСценарист
Майк
О’Коннелл
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- МБПродюсер
Майкл
Берк
- МБПродюсер
Мишель
Берк
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- КМХудожница
Кэролайн
Маркс
- РФМонтажёр
Райан
Фолси