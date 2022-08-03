Убить Хассельхоффа
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Убить Хассельхоффа

Убить Хассельхоффа (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Killing Hasselhoff
Комедия77 мин18+

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О фильме

Владелец ночного клуба Крис оказывается в долгах и на мели. Единственная возможность расплатиться с ростовщиком для него — убить Дэвида Хассельхоффа, ведь в шуточной игре «Какая знаменитость умрет в этом году» он поставил на звезду «Спасателей Малибу» и может выиграть полмиллиона долларов.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить Хассельхоффа»