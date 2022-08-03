Убить Хассельхоффа (фильм, 2017) смотреть онлайн

Владелец ночного клуба Крис оказывается в долгах и на мели. Единственная возможность расплатиться с ростовщиком для него — убить Дэвида Хассельхоффа, ведь в шуточной игре «Какая знаменитость умрет в этом году» он поставил на звезду «Спасателей Малибу» и может выиграть полмиллиона долларов.

