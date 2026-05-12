Фильм Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Боевик, Триллер18+
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О фильме
В беременную наёмную убийцу по кличке Чёрная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Чёрной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Актриса
Ума
Турман
- Актриса
Люси
Лью
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актриса
Дэрил
Ханна
- Актёр
Дэвид
Кэрредин
- ДДАктриса
Джули
Дрейфус
- ТКАктриса
Тиаки
Курияма
- СТАктёр
Сонни
Тиба
- ГЛАктёр
Гордон
Лю
- МПАктёр
Майкл
Паркс
- МБАктёр
Майкл
Боуэн
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- КОАктёр
Кэндзи
Оба
- ЮКАктриса
Юки
Кадзамацури
- ДПАктёр
Джеймс
Паркс
- ССАктёр
Сакити
Сато
- ЁМАктёр
Ёсиюки
Морисита
- ККАктёр
Кадзуки
Китамура
- ЁТАктёр
Ёдзи
Танака
- ИТАктёр
Иссэй
Такахаси
- СЯАктёр
Со
Яманака
- ДМАктриса
Дзюри
Манасэ
- АМАктёр
Акадзи
Маро
- ГДАктёр
Горо
Дэймон
- ССАктёр
Сюн
Сугата
- АКАктриса
Амброзия
Келли
- ШЛАктриса
Шу
Лан Туан
- АМАктриса
Аи
Маэда
- НКАктёр
Наоми
Кусуми
- ХМАктёр
Хикару
Мидорикава
- БСАктёр
Бо
Свенсон
- ДЭАктриса
Дженни
Эппер
- СЛАктриса
Стефани
Л. Мур
- ШСАктриса
Шена
Стейн
- ККАктриса
Кэйтлин
Китс
- КНАктёр
Крис
Нельсон
- РБАктриса
Реда
Биби
- СХАктёр
Сид
Хэйг
- ЛБАктёр
Ларри
Бишоп
- КМАктёр
Кларк
Миддлтон
- КСАктриса
Клер
Смитис
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Сценарист
Ума
Турман
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- Продюсер
Э.
Беннетт Уолш
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- ЁТХудожник
Ёхэй
Танэда
- ДУХудожник
Дэвид
Уоско
- ДБХудожник
Дэниэл
Брэдфорд
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- СММонтажёр
Салли
Менке
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- Композитор
Роберт
Родригес