Фильм Убить Билла: Кровавое дело целиком

В беременную наёмную убийцу по кличке Чёрная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Чёрной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок.

