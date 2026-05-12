Убить Билла: Кровавое дело целиком
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Убить Билла: Кровавое дело целиком

Фильм Убить Билла: Кровавое дело целиком

2006, Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Боевик, Триллер18+
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О фильме

В беременную наёмную убийцу по кличке Чёрная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Чёрной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»