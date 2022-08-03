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Цунами

Цунами (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Bait
Ужасы89 мин18+

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О фильме

Чудовищное цунами обрушивается на курортный город. Из морских глубин на затопленные улицы вырываются голодные и жаждущие крови акулы. Оказавшись в ловушке стихии, чудом уцелевшие люди пытаются выжить. Сможет ли Джош спасти жизнь девушки, которую он всегда любил, но однажды уже потерял?

Страна
Сингапур, Австралия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цунами»