Актёры и съёмочная группа фильма «Цепная реакция»

Режиссёры
Актёры
АктёрEddie Kasalivich
Киану РивзKeanu Reeves
АктёрPaul Shannon
Морган ФриманMorgan Freeman
АктрисаDr. Lily Sinclair
Рэйчел ВайсRachel Weisz
АктёрFBI Agent Leon Ford
Фред УордFred Ward
АктёрFBI Agent Doyle
Кевин ДаннKevin Dunn
АктёрLyman Earl Collier
Брайан КоксBrian Cox
АктрисаMaggie McDermott
Джоанна КэссидиJoanna Cassidy
АктёрEd Rafferty
Челси РоссChelcie Ross
АктёрDr. Alistair Barkley
Николас РадэллNicholas Rudall
АктёрLu Chen