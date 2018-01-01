Wink
Цепная реакция
Актёры и съёмочная группа фильма «Цепная реакция»

Режиссёры

Эндрю Дэвис

Andrew Davis
Режиссёр

Актёры

Киану Ривз

Keanu Reeves
АктёрEddie Kasalivich
Морган Фриман

Morgan Freeman
АктёрPaul Shannon
Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаDr. Lily Sinclair
Фред Уорд

Fred Ward
АктёрFBI Agent Leon Ford
Кевин Данн

Kevin Dunn
АктёрFBI Agent Doyle
Брайан Кокс

Brian Cox
АктёрLyman Earl Collier
Джоанна Кэссиди

Joanna Cassidy
АктрисаMaggie McDermott
Челси Росс

Chelcie Ross
АктёрEd Rafferty
Николас Радэлл

Nicholas Rudall
АктёрDr. Alistair Barkley
Ма Ци

Ma Tzi
АктёрLu Chen

Сценаристы

Арни Шмидт

Arne Schmidt
Сценарист
Рик Симан

Rick Seaman
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Дэвис

Andrew Davis
Продюсер
Арни Шмидт

Arne Schmidt
Продюсер
Мехер Ахмад

Maher Ahmad
Продюсер
Эрвин Стофф

Erwin Stoff
Продюсер

Художники

Дэвид Дж. Бомба

David J. Bomba
Художник
Джоди Линн Тиллен

Jodie Lynn Tillen
Художница
Джин Сердена

Gene Serdena
Художник

Монтажёры

Дов Хениг

Dov Hoenig
Монтажёр
Артур Шмидт

Arthur Schmidt
Монтажёр

Операторы

Фрэнк Тайди

Frank Tidy
Оператор

Композиторы

Джерри Голдсмит

Jerry Goldsmith
Композитор