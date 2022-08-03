Цепная реакция
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Цепная реакция

Цепная реакция (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.81996, Chain Reaction
Фантастика, Боевик102 мин18+

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О фильме

Недалекое будущее. Планета задыхается от экологического кризиса. Группа исследователей во главе с профессором Алистером Бэркли разрабатывает спасительную технологию получения водорода из воды в качестве источника энергии. Начинается напряженная борьба за выживание…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цепная реакция»