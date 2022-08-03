Цепная реакция (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.81996, Chain Reaction
Фантастика, Боевик102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Недалекое будущее. Планета задыхается от экологического кризиса. Группа исследователей во главе с профессором Алистером Бэркли разрабатывает спасительную технологию получения водорода из воды в качестве источника энергии. Начинается напряженная борьба за выживание…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дэвис
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- Актёр
Кевин
Данн
- Актёр
Брайан
Кокс
- ДКАктриса
Джоанна
Кэссиди
- ЧРАктёр
Челси
Росс
- НРАктёр
Николас
Радэлл
- Актёр
Ма
Ци
- Сценарист
Арни
Шмидт
- РССценарист
Рик
Симан
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дэвис
- Продюсер
Арни
Шмидт
- МАПродюсер
Мехер
Ахмад
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- ДДХудожник
Дэвид
Дж. Бомба
- ДЛХудожница
Джоди
Линн Тиллен
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДХМонтажёр
Дов
Хениг
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- ФТОператор
Фрэнк
Тайди
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит