Цельнометаллическая оболочка
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Цельнометаллическая оболочка

Цельнометаллическая оболочка (фильм, 1987) смотреть онлайн

9.01987, Full Metal Jacket
Драмы, Военные111 мин18+

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Сюжет

Военно-психологическая драма Стэнли Кубрика. В центре сюжета – солдаты, прошедшие путь от учебки морской пехоты США, где суровый сержант Хартман посредством морального и физического насилия воспитывал в них боевой дух, до войны во Вьетнаме, где они стали безжалостными машинами для убийств.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цельнометаллическая оболочка»

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