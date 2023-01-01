Цельнометаллическая оболочка (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.01987, Full Metal Jacket
Драмы, Военные111 мин18+
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Сюжет
Военно-психологическая драма Стэнли Кубрика. В центре сюжета – солдаты, прошедшие путь от учебки морской пехоты США, где суровый сержант Хартман посредством морального и физического насилия воспитывал в них боевой дух, до войны во Вьетнаме, где они стали безжалостными машинами для убийств.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Драмы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- СКРежиссёр
Стэнли
Кубрик
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актёр
Адам
Болдуин
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- ДХАктёр
Дориан
Хэрвуд
- КМАктёр
Кевин
Мейджор Ховард
- Актёр
Арлисс
Ховард
- ЭОАктёр
Эд
О’Росс
- ДТАктёр
Джон
Терри
- КДАктёр
Кирон
Джеккинис
- СКСценарист
Стэнли
Кубрик
- МГСценарист
Майкл
Герр
- СКПродюсер
Стэнли
Кубрик
- ЯХПродюсер
Ян
Харлан
- МГПродюсер
Майкл
Герр
- ФХПродюсер
Филип
Хоббс
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- КДХудожник
Кит
Денни
- ДМОператор
Дуглас
Милсом
- ВККомпозитор
Вивиан
Кубрик