Цельнометаллическая оболочка (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Военно-психологическая драма Стэнли Кубрика. В центре сюжета – солдаты, прошедшие путь от учебки морской пехоты США, где суровый сержант Хартман посредством морального и физического насилия воспитывал в них боевой дух, до войны во Вьетнаме, где они стали безжалостными машинами для убийств.



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