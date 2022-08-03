Трон: Наследие (фильм, 2010) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Трон: Наследие» — фильм 2010 года — продолжение культовой картины 1982 года о мире, скрытом внутри компьютерных систем. Это завораживающее путешествие, где неон, цифровые ландшафты и диски-оружие становятся частью современной кибер-мифологии.



Сэм Флинн — сын Кевина Флинна, гения технологий, который исчез много лет назад. Однажды Сэм получает загадочный сигнал, приводящий его в потайную комнату в офисе отца. Там он случайно активирует терминал и оказывается втянутым в цифровую реальность, созданную самим Кевином. Внутри системы правит Клу — идеализированная копия старшего Флинна, когда-то созданная как помощник, но вышедшая из-под контроля. Клу готовится перенести свое «совершенное» цифровое общество в реальный мир, и Сэму предстоит остановить его, отыскать отца и выбраться до того, как границу между мирами сотрут навсегда.



Фильм «Трон: Наследие» понравится тем, кто ценит атмосферные фантастические миры, визуальную эстетику и культовый саундтрек Daft Punk. Это кино о связи отцов и детей и о цене, которую приходится платить за совершенство.

