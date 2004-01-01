Трое в каноэ (фильм, 2004) смотреть онлайн

Фильм «Трое в каноэ» – увлекательная история трех друзей, которые отправляются на поиски потерянных 200 тысяч долларов, сброшенных когда-то из самолета на землю. Смотрите фильм «Трое в каноэ» онлайн без регистрации.

Четверо ребят дружат с самого детства – у них общие увлечения, игры и общие цели. Всю жизнь они мечтали найти 200 000 долларов, потерявшихся когда-то вместе со знаменитым угонщиком самолета Д. Б. Купером, и даже составляли план поиска сокровищ. Но один из четырех молодых людей умирает. Проходят годы, и вот трое уже повзрослевших мужчин отправляются в небольшой поход по местам юности и воспоминаний. Во время похода они обнаруживают, что их погибший друг долгое время раскрывал пропажу сокровищ. Друзья решают довести незаконченное дело до конца и отправляются на поиски приключений.

Троицу друзей в этом фильме сыграли отличные комедийные актеры: Сет Грин, Мэттью Лиллард и Дэкс Шепард. Фильм «Трое в каноэ» поднимет настроение и подарит забавную историю на фоне живописных пейзажей.



