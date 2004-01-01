Трое в каноэ (фильм, 2004) смотреть онлайн
Фильм «Трое в каноэ» – увлекательная история трех друзей, которые отправляются на поиски потерянных 200 тысяч долларов, сброшенных когда-то из самолета на землю. Смотрите фильм «Трое в каноэ» онлайн без регистрации.
Четверо ребят дружат с самого детства – у них общие увлечения, игры и общие цели. Всю жизнь они мечтали найти 200 000 долларов, потерявшихся когда-то вместе со знаменитым угонщиком самолета Д. Б. Купером, и даже составляли план поиска сокровищ. Но один из четырех молодых людей умирает. Проходят годы, и вот трое уже повзрослевших мужчин отправляются в небольшой поход по местам юности и воспоминаний. Во время похода они обнаруживают, что их погибший друг долгое время раскрывал пропажу сокровищ. Друзья решают довести незаконченное дело до конца и отправляются на поиски приключений.
Троицу друзей в этом фильме сыграли отличные комедийные актеры: Сет Грин, Мэттью Лиллард и Дэкс Шепард. Фильм «Трое в каноэ» поднимет настроение и подарит забавную историю на фоне живописных пейзажей.
- СБРежиссёр
Стивен
Брилл
- Актёр
Сет
Грин
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- Актёр
Дэкс
Шепард
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- РБАктёр
Рэй
Бэйкер
- АБАктёр
Абрахам
Бенруби
- МПАктёр
Мэттью
Прайс
- ЭХАктёр
Эндрю
Хэмптон
- ДРАктёр
Джаред
Рамболд
- ДЛСценарист
Джей
Леггетт
- МРСценарист
Митч
Раус
- ФВСценарист
Фред
Вульф
- ХГСценарист
Харрис
Голдберг
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ВДПродюсер
Венди
Джафет
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- НДХудожница
Найла
Диксон
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек