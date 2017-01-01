Три икса: Мировое господство 3D (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, xXx: Return of Xander Cage
Боевики, Триллеры102 мин18+
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Сюжет
Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опас�ные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Ди
Джей Карузо
- Актёр
Вин
Дизель
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ДПАктриса
Дипика
Падукон
- Актёр
Крис
У
- Актриса
Руби
Роуз
- Актёр
Тони
Джа
- НДАктриса
Нина
Добрев
- РМАктёр
Рори
МакКанн
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- РУСценарист
Рич
Уилкс
- ГСПродюсер
Глория
С. Бордерс
- Продюсер
Вин
Дизель
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- ЭМХудожница
Эрин
Магилл
- ЖМХудожница
Жизелль
Мадера
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер