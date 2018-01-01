Wink
Фильмы
Три дня в Одессе
Актёры и съёмочная группа фильма «Три дня в Одессе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три дня в Одессе»

Режиссёры

Алексей Пиманов

Алексей Пиманов

Режиссёр

Актёры

Ольга Погодина

Ольга Погодина

Актриса
Леонид Якубович

Леонид Якубович

Актёр
Владимир Качан

Владимир Качан

Актёр
Глафира Тарханова

Глафира Тарханова

АктрисаМайя
Александр Макогон

Александр Макогон

АктёрВлад Кольцов
Ксения Кузнецова

Ксения Кузнецова

Актриса
Дмитрий Жулин

Дмитрий Жулин

АктёрАлексей Казарин
Александр Арефьев

Александр Арефьев

Актёрмайор НКВД
Георгий Тесля-Герасимов

Георгий Тесля-Герасимов

Актёрбандит в поезде
Олег Масленников-Войтов

Олег Масленников-Войтов

АктёрНефедов

Сценаристы

Борис Яновский

Борис Яновский

Сценарист
Алексей Пиманов

Алексей Пиманов

Сценарист

Продюсеры

Керим Керимов

Керим Керимов

Продюсер
Алексей Пиманов

Алексей Пиманов

Продюсер
Инна Савельева

Инна Савельева

Продюсер

Операторы

Александр Сурков

Александр Сурков

Оператор

Композиторы

Сергей Бондаренко

Сергей Бондаренко

Композитор