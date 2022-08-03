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Три дня в Одессе

Три дня в Одессе (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Три дня в Одессе
Криминал, Исторический109 мин12+

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О фильме

Главные герои Алексей и Татьяна Казарины отправляются на отдых и попадают в детективную историю. В это время органы госбезопасности ждут прибытия в Одессу особо опасного преступника по кличке Бухгалтер...

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три дня в Одессе»