Три дня в Одессе (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Три дня в Одессе
Криминал, Исторический109 мин12+
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О фильме
Главные герои Алексей и Татьяна Казарины отправляются на отдых и попадают в детективную историю. В это время органы госбезопасности ждут прибытия в Одессу особо опасного преступника по кличке Бухгалтер...
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал, Детектив
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
3.7 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Пиманов
- Актриса
Ольга
Погодина
- ЛЯАктёр
Леонид
Якубович
- ВКАктёр
Владимир
Качан
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актёр
Александр
Макогон
- ККАктриса
Ксения
Кузнецова
- ДЖАктёр
Дмитрий
Жулин
- АААктёр
Александр
Арефьев
- ГТАктёр
Георгий
Тесля-Герасимов
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- БЯСценарист
Борис
Яновский
- Сценарист
Алексей
Пиманов
- ККПродюсер
Керим
Керимов
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ИСПродюсер
Инна
Савельева
- АСОператор
Александр
Сурков
- СБКомпозитор
Сергей
Бондаренко