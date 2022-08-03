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Три балбеса HD

Три балбеса HD (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Three Stooges HD
Комедия, Семейный88 мин12+

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О фильме

Подкидыши Ларри, Кeрли и Мо выросли если и не полными кретинами, то уж звезд с неба точно не хватали. Видимо, от большого ума они, задавшись высокой целью спасти дом своего детства, вляпались в неприятную историю с убийством и в то же время стали героями фантастически успешного реалити-шоу на ТВ.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три балбеса HD»