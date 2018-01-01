Wink
Фильмы
Транссибирский экспресс
Актёры и съёмочная группа фильма «Транссибирский экспресс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Транссибирский экспресс»

Режиссёры

Брэд Андерсон

Брэд Андерсон

Brad Anderson
Режиссёр

Актёры

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрRoy
Эмили Мортимер

Эмили Мортимер

Emily Mortimer
АктрисаJessie
Бен Кингсли

Бен Кингсли

Ben Kingsley
АктёрGrinko
Кейт Мара

Кейт Мара

Kate Mara
АктрисаAbby
Эдуардо Норьега

Эдуардо Норьега

Eduardo Noriega
АктёрCarlos Ximénez
Томас Кречман

Томас Кречман

Thomas Kretschmann
АктёрKolzak
Этьен Шико

Этьен Шико

Etienne Chicot
АктёрFrenchman
Мак Макдональд

Мак Макдональд

Mac McDonald
АктёрMinister
Колин Стинтон

Колин Стинтон

Colin Stinton
АктёрEmbassy Official
Перлис Вайзиета

Перлис Вайзиета

Perlis Vaisieta
АктёрManager Hotel Pushkin

Сценаристы

Брэд Андерсон

Брэд Андерсон

Brad Anderson
Сценарист

Продюсеры

Альваро Аугустин

Альваро Аугустин

Álvaro Augustin
Продюсер
Тодд Дегрес

Тодд Дегрес

Todd Dagres
Продюсер
Карлос Фернандес

Карлос Фернандес

Carlos Fernández
Продюсер

Художники

Альгис Гарбациаускас

Альгис Гарбациаускас

Algis Garbaciauskas
Художник
Иньиго Наварро

Иньиго Наварро

Iñigo Navarro
Художник
Томас Олах

Томас Олах

Thomas Oláh
Художник

Монтажёры

Хауме Марти

Хауме Марти

Jaume Martí
Монтажёр

Операторы

Шави Хименес

Шави Хименес

Xavi Giménez
Оператор

Композиторы

Альфонсо Вилаллонга

Альфонсо Вилаллонга

Alfonso Vilallonga
Композитор