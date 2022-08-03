Транссибирский экспресс
Wink
Фильмы
Транссибирский экспресс

Транссибирский экспресс (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Transsiberian
Триллер, Ужасы106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чета американцев, путешествующих по Транссибирской ж/д из Китая в Москву, знакомится в пути еще с одной парой. Они и не догадываются, что попутчики разнообразят их поездку обманами и убийством…

Страна
Великобритания, Германия, Испания, Литва
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Транссибирский экспресс»