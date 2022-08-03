Транссибирский экспресс (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Transsiberian
Триллер, Ужасы106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чета американцев, путешествующих по Транссибирской ж/д из Китая в Москву, знакомится в пути еще с одной парой. Они и не догадываются, что попутчики разнообразят их поездку обманами и убийством…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- Актёр
Томас
Кречман
- ЭШАктёр
Этьен
Шико
- ММАктёр
Мак
Макдональд
- КСАктёр
Колин
Стинтон
- ПВАктёр
Перлис
Вайзиета
- БАСценарист
Брэд
Андерсон
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ТДПродюсер
Тодд
Дегрес
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- АГХудожник
Альгис
Гарбациаускас
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- ТОХудожник
Томас
Олах
- ХММонтажёр
Хауме
Марти
- ШХОператор
Шави
Хименес
- АВКомпозитор
Альфонсо
Вилаллонга