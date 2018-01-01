Топор (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Топор» (2018) — двухсерийная эпическая повесть о войне, в центре которой оказывается нетипичный герой. Вместо убежденного советского гражданина на фронт попадает отшельник, сохранивший закоренелые дореволюционные убеждения.
Жизнь Ивана Родина, казачьего офицера, оказалась разрушена Революцией. Его родные сгорели в огне междоусобной борьбы, и Родин не смог простить за это новую власть. Отказавшись жить в советском мире, Иван уходит в добровольное изгнание и продолжает жить как отшельник. Семнадцать долгих лет он проводит в молитвах, избегая насаждаемых советской властью порядков и в сердце храня верность той Родине, которую он знал, любил и защищал. Однако в роковой час Роднину приходит дурная весть: фашистские захватчики напали на Россию, и вот уже вместо «красной заразы» его родной земле угрожает гораздо более жестокий, опасный и чуждый враг. Оставаясь верным своим принципам русского офицера, Иван Роднин выходит к людям, чтобы защищать родную землю вместе с Красной Армией, будучи при этом ее идеологическим врагом. И многие из тех, с кем он находится по одну линию фронта, видят в Роднине угрозу еще более суровую, чем в захватчиках… Главный герой воюет на два фронта: разум его защищает землю, а сердце — веру.
Сможет ли он выстоять в этой нелегкой борьбе и как изменит война бывшего казака?
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СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Владимир
Семеновых
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актриса
Дарья
Калмыкова
- АААктёр
Артем
Алексеев
- ИШАктёр
Иван
Шибанов
- Актёр
Владимир
Капустин
- ГПАктёр
Глеб
Подгородинский
- ИБАктёр
Иван
Борисов
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Виктор
Степанян
- АОАктёр
Артём
Осипов
- КЮАктёр
Константин
Юдаев
- АМАктёр
Артём
Мишуков
- МКАктёр
Михаил
Комиссаров
- ВССценарист
Владимир
Семеновых
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ПЯХудожник
Павел
Яновицкий
- АХХудожник
Александр
Харин
- ЕГХудожница
Екатерина
Гмыря
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- АТМонтажёр
Александра
Терехова
- ИВОператор
Игорь
Вотинцев
- АМКомпозитор
Александра
Магакян