Точка кипения (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Снятая одним кадром драма о шеф-поваре, на которого в один вечер свалилась куча проблем – от семейных до административных. Энди Джонс – уставший, небритый, давно не спавший шеф-повар, приступает к работе. Сначала ему приходится объяснять, почему он совсем забросил сына. Затем санитарный инспектор понижает рейтинг его ресторана из-за недостающих документов. Тем временем клиенты начинают наполнять зал. А тут как назло в гости зашел Аластер, повар-суперзвезда и бывший босс Энди, готовый жестко покритиковать работу своего прежнего протеже. Сможет ли Энди выдержать растущее напряжение, расскажет фильм «Точка кипения», который можно смотреть онлайн на Wink.



Точка кипения смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.