Точка кипения (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Снятая одним кадром драма о шеф-поваре, на которого в один вечер свалилась куча проблем – от семейных до административных. Энди Джонс – уставший, небритый, давно не спавший шеф-повар, приступает к работе. Сначала ему приходится объяснять, почему он совсем забросил сына. Затем санитарный инспектор понижает рейтинг его ресторана из-за недостающих документов. Тем временем клиенты начинают наполнять зал. А тут как назло в гости зашел Аластер, повар-суперзвезда и бывший босс Энди, готовый жестко покритиковать работу своего прежнего протеже. Сможет ли Энди выдержать растущее напряжение, расскажет фильм «Точка кипения», который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Трилл�еры
Рейтинг
- Режиссёр
Фил
Барантини
- Актёр
Стивен
Грэм
- ВРАктриса
Винетт
Робинсон
- ЭМАктриса
Элис
Мэй Фитэм
- РПАктёр
Рэй
Пантаки
- ХУАктриса
Ханна
Уолтерс
- МКАктёр
Малачи
Кирби
- ИХАктриса
Идзука
Хойл
- ТСАктёр
Таз
Скайлар
- ЛААктёр
Лорин
Аджуфо
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Сценарист
Фил
Барантини
- ЭРПродюсер
Эстер
Руофф
- БРПродюсер
Барт
Располи
- Продюсер
Фил
Барантини
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- КААктриса дубляжа
Катерина
Африкантова
- БМХудожник
Билл
Милнер