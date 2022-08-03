Wink
Тетушки

Тетушки (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Тетушки
Комедия90 мин12+

О фильме

Чудеса становятся реальностью, особенно, если кому-то это очень сильно нужно. Героям фильма Маше и еe деду, накануне Рождества грозит опасность, о которой они ещe не подозревают. Но помощь придeт совершенно с неожиданной стороны…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тетушки»