Территория тьмы
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Территория тьмы

Территория тьмы (фильм, 2009) смотреть онлайн

5.82009, Dark Country
Триллер, Детектив84 мин18+

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О фильме

Парочка молодоженов, Джина и Ричард, во время ночной поездки через пустыню сбивают мужчину. Подобрав раненого, влюбленные едут за помощью, но очнувшийся пассажир набрасывается на них...

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Территория тьмы»