Территория девственниц
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Территория девственниц

Территория девственниц (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Virgin Territory
Мелодрамы93 мин6+

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Сюжет

Хулиганские выходки и нежные любовные истории, порок и невинность, коварство и чувственность, роскошные пейзажи и палаццо Рима, Флоренции и Тосканы. Как и семь веков назад, во времена старины Боккаччо, юные тела и души, слившись в экстазе красоты и страсти, побеждают беспощадную чуму и воспевают гимн радости жизни и любви.

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Территория девственниц»

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