Территория девственниц (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Хулиганские выходки и нежные любовные истории, порок и невинность, коварство и чувственность, роскошные пейзажи и палаццо Рима, Флоренции и Тосканы. Как и семь веков назад, во времена старины Боккаччо, юные тела и души, слившись в экстазе красоты и страсти, побеждают беспощадную чуму и воспева�ют гимн радости жизни и любви.



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