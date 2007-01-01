Территория девственниц (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Virgin Territory
Мелодрамы93 мин6+
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Сюжет
Хулиганские выходки и нежные любовные истории, порок и невинность, коварство и чувственность, роскошные пейзажи и палаццо Рима, Флоренции и Тосканы. Как и семь веков назад, во времена старины Боккаччо, юные тела и души, слившись в экстазе красоты и страсти, побеждают беспощадную чуму и воспева�ют гимн радости жизни и любви.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания, Италия
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэвид
Лиленд
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- МБАктриса
Миша
Бартон
- Актёр
Тим
Рот
- РКАктёр
Райан
Картрайт
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- КИАктёр
Кристофер
Иган
- РХАктриса
Розалинд
Халстэд
- Актёр
Руперт
Френд
- КПАктёр
Крэйг
Паркинсон
- ССАктёр
Симоне
Спинацце
- ДЛСценарист
Дэвид
Лиленд
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- РКПродюсер
Роберто
Кавалли
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- РКХудожник
Роберто
Кавалли
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери