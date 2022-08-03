Теплые источники (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.12005, Warm Springs
Драма115 мин18+
О фильме
Малоизвестная страница в биографии единственного президента Америки, который избирался на четыре срока. Его имя Франклин Рузвельт. Немногие знают, что прежде чем вывести страну из Великой депрессии и провести ее через Вторую мировую войну, Рузвельт перенес тяжелый полиомиелит, надолго приковавший его к инвалидному креслу. Узнав о болезни, он ищет исцеления и находит его в городке с термальными источниками Ворм Спрингс. Именно там благодаря поддержке преданной жены и общению с такими же жертвами болезни Рузвельт выздоравливает и обретает силы для будущих побед. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Джозеф
Сарджент
- Актёр
Кеннет
Брана
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Мэтью
О’Лири
- ММАктёр
Мэтт
Мэллой
- ЭДАктёр
Эндрю
Дэволи
- НЭАктёр
Нелсан
Эллис
- Актриса
Джейн
Александр
- Актриса
Кэти
Бейтс
- МНСценарист
Маргарет
Нэгл
- КВПродюсер
Крисанн
Верджес
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- ХФПродюсер
Хуанита
Ф. Диана
- Продюсер
Марк
Гордон
- СРХудожник
Скотт
Ритенер
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- МБМонтажёр
Майкл
Браун
- РГОператор
Робби
Гринберг
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон