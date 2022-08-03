Теплые источники (фильм, 2005) смотреть онлайн

Малоизвестная страница в биографии единственного президента Америки, который избирался на четыре срока. Его имя Франклин Рузвельт. Немногие знают, что прежде чем вывести страну из Великой депрессии и провести ее через Вторую мировую войну, Рузвельт перенес тяжелый полиомиелит, надолго приковавший его к инвалидному креслу. Узнав о болезни, он ищет исцеления и находит его в городке с термальными источниками Ворм Спрингс. Именно там благодаря поддержке преданной жены и общению с такими же жертвами болезни Рузвельт выздоравливает и обретает силы для будущих побед. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

