Жертва буллинга меняется местами со своим отражением. Психологический хоррор с Джейсоном Айзексом и Мирой Сорвино в главных ролях.



Старшеклассница Мария страдает от насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Отец постоянно критикует ее внешность, а мать, погрязнув в депрессии, не замечает проблем дочери. Единственная подруга Лили встречается с красавчиком-хоккеистом Шоном, в которого Мария тайно влюблена. Одиночество заставляет девушку разговаривать с отражением в зеркале, которое начинает ей отвечать и называет себя Яирам. Двойник обещает Марии решить все ее проблемы и отомстить обидчикам. В отчаянии девушка соглашается поменяться местами со своим отражением, но она даже не подозревает, к каким ужасным последствиям может привести это решение.



Что ждет Марию и ее близких, узнаете в мистическом хорроре «Темное зеркало». Фильм 2018, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!

