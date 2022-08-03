Темное зеркало (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Жертва буллинга меняется местами со своим отражением. Психологический хоррор с Джейсоном Айзексом и Мирой Сорвино в главных ролях.
Старшеклассница Мария страдает от насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Отец постоянно критикует ее внешность, а мать, погрязнув в депрессии, не замечает проблем дочери. Единственная подруга Лили встречается с красавчиком-хоккеистом Шоном, в которого Мария тайно влюблена. Одиночество заставляет девушку разговаривать с отражением в зеркале, которое начинает ей отвечать и называет себя Яирам. Двойник обещает Марии решить все ее проблемы и отомстить обидчикам. В отчаянии девушка соглашается поменяться местами со своим отражением, но она даже не подозревает, к каким ужасным последствиям может привести это решение.
Что ждет Марию и ее близких, узнаете в мистическом хорроре «Темное зеркало». Фильм 2018, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АБРежиссёр
Асаф
Бернштейн
- ИААктриса
Индиа
Айсли
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актриса
Мира
Сорвино
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- ДСАктёр
Джон
С. МакДональд
- ХГАктёр
Харрисон
Гилбертсон
- КХАктриса
Кристен
Харрис
- КДАктриса
Кира
Джонсон
- МБАктриса
Михал
Бернштейн
- ГОАктёр
Гленн
Одеро
- АБСценарист
Асаф
Бернштейн
- АБПродюсер
Асаф
Бернштейн
- ДЛПродюсер
Дэна
Лустиг
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ПЛОператор
Педро
Луке