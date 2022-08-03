Темное зеркало
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Темное зеркало

Темное зеркало (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Look Away
Ужасы, Фэнтези99 мин18+

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О фильме

Жертва буллинга меняется местами со своим отражением. Психологический хоррор с Джейсоном Айзексом и Мирой Сорвино в главных ролях.

Старшеклассница Мария страдает от насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Отец постоянно критикует ее внешность, а мать, погрязнув в депрессии, не замечает проблем дочери. Единственная подруга Лили встречается с красавчиком-хоккеистом Шоном, в которого Мария тайно влюблена. Одиночество заставляет девушку разговаривать с отражением в зеркале, которое начинает ей отвечать и называет себя Яирам. Двойник обещает Марии решить все ее проблемы и отомстить обидчикам. В отчаянии девушка соглашается поменяться местами со своим отражением, но она даже не подозревает, к каким ужасным последствиям может привести это решение.

Что ждет Марию и ее близких, узнаете в мистическом хорроре «Темное зеркало». Фильм 2018, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темное зеркало»