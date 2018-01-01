Wink
Фильмы
Телекинез
Актёры и съёмочная группа фильма «Телекинез»

Режиссёры

Кимберли Пирс

Kimberly Peirce
Режиссёр

Актёры

Хлоя Грейс Морец

Chloë Grace Moretz
АктрисаCarrie White
Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаMargaret White
Джуди Грир

Judy Greer
АктрисаMs. Desjardin
Портия Даблдэй

Portia Doubleday
АктрисаChris Hargensen
Габриэлла Уайлд

Gabriella Wilde
АктрисаSue Snell
Энсел Элгорт

Ansel Elgort
АктёрTommy Ross
Алекс Расселл

Alex Russell
АктёрBilly Nolan
Бэрри Шебака Хенли

Barry Shabaka Henley
АктёрPrincipal Morton
Зои Белкин

Zoë Belkin
АктрисаTina
Саманта Вайнштейн

Samantha Weinstein
АктрисаHeather

Сценаристы

Лоуренс Д. Коэн

Lawrence D. Cohen
Сценарист
Роберто Агирре-Сакаса

Roberto Aguirre-Sacasa
Сценарист
Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист

Продюсеры

Кевин Мишер

Kevin Misher
Продюсер
Дж. Майлз Дэйл

J. Miles Dale
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Евгения Ваган

Актриса дубляжа

Монтажёры

Ли Перси

Lee Percy
Монтажёр
Нэнси Ричардсон

Nancy Richardson
Монтажёр

Операторы

Стив Йедлин

Steve Yedlin
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор