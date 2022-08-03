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Телекинез

Телекинез (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Carrie
Триллер, Ужасы95 мин18+

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О фильме

Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телекинез»