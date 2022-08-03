Телекинез (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Carrie
Триллер, Ужасы95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КПРежиссёр
Кимберли
Пирс
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Джуди
Грир
- Актриса
Портия
Даблдэй
- ГУАктриса
Габриэлла
Уайлд
- Актёр
Энсел
Элгорт
- АРАктёр
Алекс
Расселл
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- ЗБАктриса
Зои
Белкин
- СВАктриса
Саманта
Вайнштейн
- ЛДСценарист
Лоуренс
Д. Коэн
- РАСценарист
Роберто
Агирре-Сакаса
- Сценарист
Стивен
Кинг
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- Продюсер
Дж.
Майлз Дэйл
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами