Телефон
Актёры и съёмочная группа фильма «Телефон»

Режиссёры

Рип Торн

Rip Torn
Режиссёр

Актёры

Эми Райт

Amy Wright
АктрисаHoney Boxe & Irate Neighbor / Jennifer on the Answering Machine
Дон Блэйкли

Don Blakely
АктёрVoice on the Freeway / Larry on the Answering Machine
Джеймс Виктор

James Victor
АктёрVoice on the Freeway / Big Ray on the Answering Machine
Вупи Голдберг

Whoopi Goldberg
АктрисаVashti Blue
Джон Хёрд

John Heard
АктёрTelephone Man
Северн Дарден

Severn Darden
АктёрMax
Рональд Дж. Сталлингс

Ronald J. Stallings
АктёрSaxophone Player
Джон Хаттан

John Hattan
АктёрSidewalk Vendor
Лина Чу

Lina Chu
АктрисаSidewalk Vendor
Эллиотт Гулд

Elliott Gould
АктёрRodney

Сценаристы

Терри Саузерн

Terry Southern
Сценарист
Гарри Нилссон

Harry Nilsson
Сценарист

Продюсеры

Моктесума Эспарса

Moctesuma Esparza
Продюсер
Стив Бессер

Steve Besser
Продюсер
Роберт Кац

Robert Katz
Продюсер

Монтажёры

Сандра Адер

Sandra Adair
Монтажёр

Композиторы

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор