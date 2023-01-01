Телефон
Телефон (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, The Telephone
Драма, Комедия12+

О фильме

Безработная актриса целыми днями висит на телефоне, названивая всем подряд. Она может болтать часами, рассказывая разными голосами самые невероятные и забавные истории. Телефон - ее единственная связь с внешним миром, и она ни за что не расстанется с ним, даже если он отключен...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

