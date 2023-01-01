Телефон (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, The Telephone
Драма, Комедия12+
О фильме
Безработная актриса целыми днями висит на телефоне, названивая всем подряд. Она может болтать часами, рассказывая разными голосами самые невероятные и забавные истории. Телефон - ее единственная связь с внешним миром, и она ни за что не расстанется с ним, даже если он отключен...
- Режиссёр
Рип
Торн
- ЭРАктриса
Эми
Райт
- ДБАктёр
Дон
Блэйкли
- ДВАктёр
Джеймс
Виктор
- Актриса
Вупи
Голдберг
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- СДАктёр
Северн
Дарден
- РДАктёр
Рональд
Дж. Сталлингс
- ДХАктёр
Джон
Хаттан
- ЛЧАктриса
Лина
Чу
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- ТССценарист
Терри
Саузерн
- ГНСценарист
Гарри
Нилссон
- МЭПродюсер
Моктесума
Эспарса
- СБПродюсер
Стив
Бессер
- РКПродюсер
Роберт
Кац
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- Композитор
Кристофер
Янг