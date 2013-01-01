Тебе конец! (фильм, 2013) смотреть онлайн

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«Тебе конец!» – это один из самых заметных фильмов ужасов последнего времени, подаривший новое дыхание классическому жанру «слэшер». Картина была тепло принята даже прохладными к хоррорам кинокритиками. Чем вызван такой успех, вы можете узнать, посмотрев ленту Адама Вингарда онлайн и абсолютно бесплатно.



В первой сцене фильма неизвестные в масках козлов и баранов нападают на пару любовников и после жестокой расправы оставляют на стене их спальни надпись «Ты следующий». Далее действие перемещается в дом по соседству, где богатая супружеская чета Дэвисонов устраивает семейное торжество по случаю 35-й годовщины свадьбы. Поздравить родителей съезжаются трое сыновей со своими пассиями и дочь с бойфрендом. Посреди застолья в дом вторгаются те же убийцы в масках и начинают охоту на семейство и гостей. Ужас и паника охватывают собравшихся, и лишь девушка одного из Дэвисонов – австралийка Эрин (Шарни Винсон) – сохраняет хладнокровие. Воспитанная отцом-параноиком, одержимым идеей апокалипсиса, она вспоминает полученные в детстве уроки выживания и начинает действовать. Удастся ли Эрин дать отпор преступникам, и кто стоит за серией чудовищных вторжений, можно узнать, если смотреть слэшер «Тебе конец!» онлайн и в хорошем качестве.



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