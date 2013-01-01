Тебе конец! (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
«Тебе конец!» – это один из самых заметных фильмов ужасов последнего времени, подаривший новое дыхание классическому жанру «слэшер». Картина была тепло принята даже прохладными к хоррорам кинокритиками. Чем вызван такой успех, вы можете узнать, посмотрев ленту Адама Вингарда онлайн и абсолютно бесплатно.
В первой сцене фильма неизвестные в масках козлов и баранов нападают на пару любовников и после жестокой расправы оставляют на стене их спальни надпись «Ты следующий». Далее действие перемещается в дом по соседству, где богатая супружеская чета Дэвисонов устраивает семейное торжество по случаю 35-й годовщины свадьбы. Поздравить родителей съезжаются трое сыновей со своими пассиями и дочь с бойфрендом. Посреди застолья в дом вторгаются те же убийцы в масках и начинают охоту на семейство и гостей. Ужас и паника охватывают собравшихся, и лишь девушка одного из Дэвисонов – австралийка Эрин (Шарни Винсон) – сохраняет хладнокровие. Воспитанная отцом-параноиком, одержимым идеей апокалипсиса, она вспоминает полученные в детстве уроки выживания и начинает действовать. Удастся ли Эрин дать отпор преступникам, и кто стоит за серией чудовищных вторжений, можно узнать, если смотреть слэшер «Тебе конец!» онлайн и в хорошем качестве.
Тебе конец! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Вингард
- ШВАктриса
Шарни
Винсон
- НТАктёр
Николас
Туччи
- ВГАктриса
Венди
Гленн
- ЭДАктёр
Эй
Джей Боуэн
- Актёр
Джо
Сванберг
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- РМАктёр
Роб
Моран
- МЛАктриса
Маргарет
Лэни
- Актриса
Эми
Саймец
- ТУАктёр
Тай
Уэст
- СБСценарист
Саймон
Баррет
- СБПродюсер
Саймон
Баррет
- КШПродюсер
Ким
Шерман
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Ларичева
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- НТХудожник
Нэйтан
Трусделл
- ЭПХудожница
Эмма
Поттер
- ЛФХудожница
Лэни
Фэйт Мари Овертон
- Монтажёр
Адам
Вингард
- ЭДОператор
Эндрю
Дроз Палермо
- МХКомпозитор
Мэдс
Хелдтберг
- ДЛКомпозитор
Джаспер
Ли
- КМКомпозитор
Кайл
МакКиннон
- Композитор
Адам
Вингард