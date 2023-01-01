Биография

Джо Сванберг – актер, режиссер. Родился в 1981 году. Кинематографию изучал в университете Карбондейла. Профессионально занимался веб-проектированием. Первой работой стал «Поцелуй в губы», снятый молодым режиссером на собственные средства. Идея сыграть в кино пришла к нему лишь в 2011 году, когда он режиссировал ленту «Дядя Кент». Фильм Сванберга получил положительные оценки экспертов кинофестиваля Sundance. Снимая независимое кино, режиссер стремится обеспечить максимальный доступ зрителя к картине. Его работы легко найти в бесплатном доступе. Играя в собственных фильмах, Сванберг берет не столько исполнительским мастерством, сколько глубоким знанием мотивов, характера и психологии персонажа. Рейтинги сыгранных им ролей редко переваливают за 50%-ную отметку. Тем не менее, его работа в комедийной драме «ЛОЛ» понравилась почти 70% зрителей. Немного меньше «лайков» у него в мелодраме «Ночи и выходные». Критики ставят режиссеру высокие оценки, но его фильмы все равно остаются фестивальными. Иногда актер играет в коммерчески успешных проектах других кинематографистов. Прибыль принес триллер 2013 года «Тебе конец!», снятый А. Вингардом.