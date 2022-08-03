Тайная жизнь пчел (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The Secret Life of Bees
Драма105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Джина
Принс-Байтвуд
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актриса
Куин
Латифа
- Актриса
Дженнифер
Хадсон
- АКАктриса
Алишиа
Кис
- Актриса
Софи
Оконедо
- Актёр
Пол
Беттани
- ХБАктриса
Хилари
Бертон
- ТУАктёр
Тристан
Уайлдс
- НПАктёр
Нэйт
Паркер
- ШЭАктриса
Шондрелла
Эйвери
- ДПСценарист
Джина
Принс-Байтвуд
- СМСценарист
Сью
Монк Кидд
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Уилл
Смит
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- АХХудожник
Алан
Хук
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем