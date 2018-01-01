Wink
Фильмы
Тайна желтого куста
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна желтого куста»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна желтого куста»

Режиссёры

Борис Бутаков

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Актриса
Зинаида Нарышкина

Актриса
Всеволод Ларионов

Актёр
Нина Дробышева

Актриса
Светлана Харлап

Актриса

Сценаристы

Петр Фролов

Сценарист

Художники

Светлана Скребнева

Художница
Гелий Аркадьев

Художник
Александр Сичкарь

Художник

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Ираклий Габели

Композитор