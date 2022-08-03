7.82021, MYSTERY IN ST TROPEZ
Комедия, Детектив86 мин18+
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Тайна Сен-Тропе (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Барон Клод Траншан, богатый коллекционер классических автомобилей, поражен до глубины души – на его жену совершили покушение, повредив тормоза в ее любимом «Рено». К счастью, в аварию попала не она, а друг семьи, одолживший машину. Чтобы найти преступника, Траншан решает обратиться напрямую в Париж, но все хорошие детективы в отпуске, так что дело достается инспектору Болину – самому непутевому следователю на свете.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- НБРежиссёр
Николя
Бенаму
- Актёр
Кристиан
Клавье
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- ТЛАктёр
Тьерри
Лермитт
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- Актриса
Росси
де Пальма
- ВХАктриса
Вирджини
Хок
- Актёр
Жерар
Депардье
- ВДАктёр
Венсан
Дезанья
- НБАктёр
Николя
Бриансон
- ЭБАктриса
Элиза
Башир Бей
- Сценарист
Кристиан
Клавье
- ЖАСценарист
Жан-Франсуа
Алин
- ЖПСценарист
Жан-Мари
Пуаре
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- Продюсер
Кристиан
Клавье
- АППродюсер
Адриан
Политовски
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман