Тайна Сен-Тропе
Wink
Фильмы
Тайна Сен-Тропе
7.82021, MYSTERY IN ST TROPEZ
Комедия, Детектив86 мин18+

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Тайна Сен-Тропе (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Барон Клод Траншан, богатый коллекционер классических автомобилей, поражен до глубины души – на его жену совершили покушение, повредив тормоза в ее любимом «Рено». К счастью, в аварию попала не она, а друг семьи, одолживший машину. Чтобы найти преступника, Траншан решает обратиться напрямую в Париж, но все хорошие детективы в отпуске, так что дело достается инспектору Болину – самому непутевому следователю на свете.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна Сен-Тропе»