Барон Клод Траншан, богатый коллекционер классических автомобилей, поражен до глубины души – на его жену совершили покушение, повредив тормоза в ее любимом «Рено». К счастью, в аварию попала не она, а друг семьи, одолживший машину. Чтобы найти преступника, Траншан решает обратиться напрямую в Париж, но все хорошие детективы в отпуске, так что дело достается инспектору Болину – самому непутевому следователю на свете.

