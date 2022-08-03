Тайна перевала Дятлова (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Тайна перевала Дятлова
Ужасы, Фантастика96 мин18+
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О фильме
Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1959-м году. В 2012-м году группа американских студентов, получив грант, отправляется на уральские горы, следуя тем же маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться восстановить картину и разгадать причину таинственной, мистической и до сих пор не разгаданной гибели советских лыжников.
СтранаСША, Россия
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- ХГАктриса
Холли
Госс
- МСАктёр
Мэтт
Стокоу
- ЛОАктёр
Люк
Олбрайт
- РХАктёр
Райан
Хоули
- ДААктриса
Джемма
Аткинсон
- НБАктёр
Николай
Бутенин
- ННАктриса
Нелли
Нилсен
- Актриса
Валерия
Федорович
- АКАктёр
Алексей
Кинк
- СЛАктёр
Сергей
Лобанов
- ЕШСценарист
Елена
Шаталова
- АЯСценарист
Аркадий
Ягид
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- СБПродюсер
Сергей
Беспалов
- КДПродюсер
Киа
Джем
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- ДНХудожник
Денис
Николаенко
- НРХудожник
Николай
Растимешин
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко