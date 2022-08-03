Тайна перевала Дятлова (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1959-м году. В 2012-м году группа американских студентов, получив грант, отправляется на уральские горы, следуя тем же маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться восстановить картину и разгадать причину таинственной, мистической и до сих пор не разгаданной гибели советских лыжников.

