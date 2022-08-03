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Тайна перевала Дятлова

Тайна перевала Дятлова (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Тайна перевала Дятлова
Ужасы, Фантастика96 мин18+

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О фильме

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1959-м году. В 2012-м году группа американских студентов, получив грант, отправляется на уральские горы, следуя тем же маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться восстановить картину и разгадать причину таинственной, мистической и до сих пор не разгаданной гибели советских лыжников.

Страна
США, Россия
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна перевала Дятлова»