Фильмы
Тайна красной планеты
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна красной планеты»

Режиссёры

Саймон Уэллс

Саймон Уэллс

Simon Wells
Режиссёр

Актёры

Сет Грин

Сет Грин

Seth Green
АктёрMilo
Дэн Фоглер

Дэн Фоглер

Dan Fogler
АктёрGribble
Джоан Кьюсак

Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаMom
Элизабет Арнуа

Элизабет Арнуа

Elisabeth Harnois
АктрисаKi
Минди Стерлинг

Минди Стерлинг

Mindy Sterling
АктрисаSupervisor
Кевин Кахун

Кевин Кахун

Kevin Cahoon
АктёрWingnut
Том Эверетт Скотт

Том Эверетт Скотт

Tom Everett Scott
АктёрDad
Жаки Барнбрук

Жаки Барнбрук

Jacquie Barnbrook
АктрисаMartian
Мэттью Хенерсон

Мэттью Хенерсон

Matthew Henerson
АктёрMartian
Адам Дженнингс

Адам Дженнингс

Adam Jennings
АктёрMartian

Сценаристы

Саймон Уэллс

Саймон Уэллс

Simon Wells
Сценарист
Венди Уэллс

Венди Уэллс

Wendy Wells
Сценарист
Беркели Брисед

Беркели Брисед

Berkeley Breathed
Сценарист

Продюсеры

Джек Рэпк

Джек Рэпк

Jack Rapke
Продюсер
Стив Старки

Стив Старки

Steve Starkey
Продюсер
Роберт Земекис

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Продюсер

Актёры дубляжа

Марк Вирин

Марк Вирин

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Жанна Агузарова

Жанна Агузарова

Актриса дубляжа
Вера Русевич

Вера Русевич

Актриса дубляжа

Художники

Норман Ньюберри

Норман Ньюберри

Norman Newberry
Художник

Монтажёры

Уэйн Варман

Уэйн Варман

Wayne Wahrman
Монтажёр

Операторы

Роберт Пресли

Роберт Пресли

Robert Presley
Оператор

Композиторы

Джон Пауэлл

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор