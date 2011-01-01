Тайна красной планеты (фильм, 2011) смотреть онлайн

Мальчик Майло постоянно спорит со своей мамой. Ему надоела мамина забота, и однажды он заявляет, что был бы рад, если бы она исчезла из его жизни. Этой же ночью ее похищают марсиане. И тут Майло понимает, что любит свою маму и сделает все, чтобы найти ее и вернуть домой…





